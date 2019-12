Jana Štěpánková Michaela Feuereislová

Před rokem nás navždy opustila herecká legenda Jana Štěpánková (6. 9. 1934 – 18. 12. 2018). Této nádherné dámě osud do vínku nadělil nejen mimořádný talent, ale také velmi sympatický civilní projev a velké kouzlo osobnosti.

Narodila se do divadelního prostředí – je dobře známo, že byla dcerou hereckého barda Zdeňka Štěpánka (✝71) a herečky Eleny Hálkové (✝78) –, a přestože patřila k velkým hvězdám, hvězdné manýry si nikdy neosvojila a celý život prožila bez jediného skandálu.

Herečka o sobě říkala, že je velice konzervativní a nemá ráda změny. I proto měla většinu života stejný účes. V mládí prý nosila koňský ohon, ale jednou ji přestal bavit, a tak se nechala ostříhat nakrátko. A neměla důvod svůj styl měnit. Neuvažovala ani o barvení vlasů, přestože začala šedivět poměrně brzy.

Věčná jogínka a doktorka

Televizní diváci si zamilovali její pohodovou a lehce sarkastickou mámu Pavlu z televizního seriálu Taková normální rodinka (1971), která s nadhledem zvládá svého duchem nepřítomného a věčně hladového manžela i dva „raubíře“.

„Moje role klidné racionální manželky, která cvičí jógu, a nic ji nerozhází, mi byla hrozně blízká. Právě pro tu velkou nadsázku, kterou miluju,“ řekla o své postavě Štěpánková. Velké množství fanoušků si získala i jako doktorka Dana Králová ze seriálu Nemocnice na kraji města (1977).

I na tu vzpomínala ráda, jen se divila, že poté, co odehrála tolik velkých rolí na divadle, se jí lidé ptali jen na to, co se bude dál dít na ortopedii. Ačkoli hlavní role v celovečerních filmech se Janě Štěpánkové vyhýbaly, zazářila i v epizodních postavách, mj. v pohádce Anděl Páně (2005) nebo v Účastnících zájezdu (2006).

Divadlo se k ní zachovalo macešsky

Dlouhá léta byla hvězdou souboru Divadla na Vinohradech, kde dostala řadu velkých příležitostí, hrála mj. v inscenacích Král Oidipus, Richard III. nebo Kočičí hra. Je smutné, že tato scéna, na které působila v letech 1972 - 2000, jí nakonec neprodloužila smlouvu a Štěpánková se ze dne na den ocitla bez práce.

Nad vodou ji podržel syn

Došlo k tomu navíc krátce poté, co ji navždy opustil její milovaný manžel, režisér Jaroslav Dudek (✝68). I na tak silnou ženu, jakou Jana Štěpánková byla, to bylo příliš mnoho ran najednou. Přišla tak o dvě své velké lásky.

Herečce byl naštěstí velkou oporou syn Jan (56), a tak se postupně ze všeho dostala. Hrála hlavně v televizi a nakonec se vrátila i na divadelní prkna. Od roku 2008 vystupovala pohostinsky v Divadle na Jezerce a později i v Divadle Ungelt.

Jako dvě půlky pomeranče

S o dva roky starším Jaroslavem Dudkem se seznámila během studií na DAMU. Sblížili se ale až později. Začali spolu chodit, když bylo Štěpánkové 26 let, a nakonec prožili bok po boku 40 let nádherného života.

Jejich manželství bylo přímo ukázkové a harmonické, recept, jak ho s Dudkem udrželi, ale Štěpánková neznala. Prý byli jako dvě půlky jednoho pomeranče, které k sobě pasují.

Smrt ji zastihla před Vánoci

Zemřela před rokem po těžké nemoci na plicní embolii. Ještě v nemocnici věřila, že ji na Vánoce propustí domů, ale osud rozhodl jinak. Hereččini nejbližší si tuto smutnou zprávu nechali tři dny pro sebe, aby se s ní mohli v klidu a v tichosti rozloučit. Nepřáli si, aby její smrt figurovala na titulních stránkách novin. A zcela jistě by si to nepřála ani Jana Štěpánková. ■