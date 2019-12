Manžel Simony Krainové Karel Vágner čelí milionové exekuci. Máme jeho exkluzivní vyjádření

Podnikatelské spory skončily exekucí. Michaela Feuereislová

„Je to vyvrcholení mých interních sporů s bývalým společníkem. Je to patnáct let stará záležitost ohledně Fashion TV. Věřím tomu, že ale nakonec dojdeme k dohodě. Řešíme vyrovnání s některými společnostmi,” řekl Super.cz Karel Vágner. „Přistupuju k tomu racionálně,” dodal podnikatel, který vzhledem k jednání s dalšími stranami nechtěl věc dále komentovat.

Podle zdroje, který informaci o uvalení exekuce poskytl médiím, by měli mít Vágner a jeho žena obstavené i své soukromé účty. To však podnikatel razantně popřel. „Simona v tom nehraje žádnou roli. Máme rozdělené jmění," dodal Karel Vágner. ■