Xindl X přišel kvůli StarDance o roli v Ulici. Příležitost dostal jiný muzikant

Novácká Ulice bude mít zajímavého hosta. Video: Nova TV

Čok se v ději objeví jako návštěvník bistra Nyklové, který se dá do řeči s obsluhujícím Máriem. „Vždycky se naučím text hned, jak přijde, a pak ho už jenom jednou dvakrát denně prolítnu. Herci by mě možná varovali, abych se ho nepřeučil, ale já to mám takhle rád,“ řekl k přípravě.

Ke zkušenosti s nekonečným seriálem pak uvedl následující: „Natáčet v Ulici je bomba, většího topu už se mi asi nedostane než si zahrát v takovém seriálu sám sebe. Chvíli jsem naoko zaváhal, abych nevypadal jako nadšenec, ale jo, přiznávám, přijal jsem to rád,“ řekl otevřeně.

Xindl X se ve StarDance po boku Markéty Dostálové protančil do čtvrtého kola. Krátce před vypadnutím si při tréninku tak namohl záda, že skončil v nemocnici. ■