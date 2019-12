Snacha režiséra Karla Heřmánka v divadle úlevy nemá. Když někdo přijde na zkoušku pozdě a nepřipravený, tak to lítá

S Nikol jsme se setkali na charitativním vánočním trhu. Super.cz

„Potkáme se tady s kolegy a kamarády z divadla, nakoupíme cukroví, vánoční výzdobu, vypijeme svařák, takže je to opravdu hezká tradice,“ řekla Super.cz Nikol.

Akce, na které se prodávaly výrobky od klientů nadace, se zúčastnila i hereččina fenka Amy, kterou si Nikol před rokem pořídila s manželem Karlem Heřmánkem ml. Zajímalo nás, jestli si na pejskovi trénují starost o případného potomka. „Říká se, že pes je vlastně takový předskokan dítěte. Amy je náš člen rodiny, patří k nám a užíváme si zatím tohohle chlupatého miminka,“ řekla zrzka.

Nikol v současné době působí v Divadle Bez zábradlí, které vede její tchán a tchyně Karel (72) a Hana (56) Heřmánkovi. Objevuje se i s manželem Karlem Heřmánkem ml. v představení Hra, která se zvrtla, kterou režíruje právě jeho tatínek. Zeptali jsme se Nikol, jaké to je, nechat se režírovat vlastním tchánem.

„Karel je herec a režisér, který je precizní, a to samozřejmě vyžaduje i od herců, které režíruje, takže ta spolupráce s ním je příjemná ve chvíli, kdy je člověk opravdu připravený. Když někdo přijde na zkoušku pozdě a není připravený, tak to lítá,“ rozesmála se a dodala, že přes respekt, který budí, dokáže ale každého, kdo je připravený, pochválit.

Má od něj krásná herečka, jakožto snacha, nějaké rodinné úlevy? „Ne, to absolutně ne. Na tohle se nehraje. V divadle by měl platit nějaký profesionální přístup a to on samozřejmě vyžaduje, ať je to rodina, nebo ne,“ uzavřela Nikol. ■