Slávek Boura Michaela Feuereislová

Svou vinu nadále popírá a dle něj se jedná o absurdní obvinění. „Jedná se o podobnosti cest,” řekl Novinkám Boura. Moderátor podle svých slov není přímo obviněn z pašování drog, ale prý se měl pohybovat ve stejném letadle jako muž podezřelý z přepravy návykových látek.

Slávek Boura vinu vždy popíral.

Super.cz

Vinu Slávek Boura popíral už v lednovém rozhovoru pro Super.cz. Na přímý dotaz, zda drogy pašoval, odpověděl jednoznačně.

"Nepašoval," ujistil nás Boura s tím, že nepřipadá v úvahu ani to, že by mu někdo drogy dal třeba do dvojitého dna kufru. "To v žádném případě. Koneckonců to obvinění je nepřímé a nic jsem nepašoval. Jsem nevinný," zopakoval. ■