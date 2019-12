Kvůli lásce se přestěhovala do Bratislavy: Jak zvládá Anna Kadeřávková pendlovat kvůli práci stovky kilometrů?

Anna Kadeřávková na premiéře filmu Super.cz

Už je několik měsíců šťastně zamilovaná. Anna Kadeřávková (22) před několika měsíci natáčela novou romantickou komedii Šťastný Nový rok, kvůli které byla takřka neustále na cestách. „Vzpomínám si na to úplně živě. Ta cesta trvá osm hodin vlakem, co si budeme povídat, osm hodin na jednom místě a jednom sedadle není moc příjemných, živě si to vybavuji, bylo to náročné,“ svěřila se herečka na pražské premiéře filmu.

Na natáčení se herečka seznámila také se svým současným partnerem, slovenským rapperem, který si říká Strapo. „Seznámili jsme se na tomhle natáčení,“ svěřila se Anička a rozpovídala se o svém novém domově v Bratislavě, kam se za přítelem přestěhovala.

„Líbí se mi tam. Praha je Praha, vždycky to bude moje rodné město a můj domov. Mám tady všechny. Ale v Bratislavě mám zase lásku, takže se to snažím nějak vykompenzovat tím, že do Prahy jezdím často za prací, jsem tady každý týden, takže si nemůžu na nic stěžovat. Líbí se mi tam,“ řekla mladá herečka, kterou přítel také doprovodil na pražskou premiéru.

Společně plánují strávit také letošní svátky. „Budu s rodinou tady s tím, že přítel bude taky s námi, a ještě s námi bude jeho maminka. Na to se strašně těším, protože se konečně protneme jako obě rodiny dohromady a tím, že já jsem z velké rodiny, tak tyhle svátky hodně prožívám a jsem šťastná, že se dá zkombinovat to, že několik rodin je dohromady. Protože i ségry mají přítele a ty rodiny jsou s námi. Fakt je to velká kupa lidí, a to jsou pro mě ty Vánoce,“ prozradila herečka. ■