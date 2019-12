Markéta Muzikářová Foto: instagram M. Muzikářové

Houslistka Markéta Muzikářová loni před Vánoci zkolabovala kvůli zánětu žlučovodu a s náběhem na zánět slinivky byla hospitalizována a okamžitě operována. Nyní, týden před Štědrým dnem, řeší zdravotní problémy znovu. Tentokrát za to může zranění, které si přivodila během vystoupení.

"Na koncertě jsem blbě šlápla a následovala mírná bolest. Nemohla jsem pokrčit levou nohu, ale nechtěla jsem přerušovat vystoupení a kazit večer. Zvládla jsem to s trošku křečovitým úsměvem a koncert jsme dohráli," popisuje Markéta.

"Po koncertě jsem jela rovnou do vinohradské nemocnice na pohotovost. Zlomené nic není, je to zřejmě vyhozený meniskus a pohmožděné vazy. Takže obvaz, berle, analgetika, ledování a klid na lůžku. A vzhledem k tomu, že do Vánoc máme s Inflagranti prakticky každý den koncert, doktor mi dovolil chvílemi sedět," dodala Muzikářová. ■