Poznali byste ho? Takhle dnes vypadá dětská hvězda filmů Ukradená vzducholoď nebo Až přijde kocour

Michael Pospíšil vyrazil do společnosti. Michaela Feuereislová

Na plátně se někdejší hvězda objevila ještě několikrát, a to například ve filmu Láska z roku 1973. Po studiu na FAMU se hraní přestal věnovat. Odešel do Francie, kde se dvacet let živil jako filmař a novinář.

V roce 2000 se stal šéfem Českého centra v Paříži, které propagovalo především českou kulturu. Později se stal generálním ředitelem všech Českých center ve světě. Bývalý dětský herec je mimo jiné rytíř francouzského řádu umění a literatury.

Kdysi kudrnatý klučina se objevil na křtu nové knihy Haliny Pawlowské (64). Ten si nenechal ujít stejně jako řada dalších slavných tváří. Bývalá dětská hvězda se po celý večer dobře bavila. Nutno říct, že s klukem ze známých filmů by si ho dnes ale spojil jen málokdo. ■