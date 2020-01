8 největších svatebních klikařů loňského roku: Tyhle celebrity vstoupily do manželství v naprostém utajení

Kdo se loni tajně vdal či oženil? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Facebook V. Dyka a archiv R. Vojtka

Některé české celebrity si rády své soukromí chrání, a tak i svatbu úzkostlivě tajily. Loni se to povedlo například Táně Vilhelmové (41) a Vojtovi Dykovi (34). Veřejnost zjistila, že jsou svoji, až poté, co se o radostnou novinu podělil zpěvák na sociálních sítích. „Všem, kteří přejí lásku, zpíváme do světa, že jsme se 1. 5. 2019 oddali! Vojtěch Dyk a Tatiana Dyková,“ napsal zpěvák a ke svému příspěvku připojil i krásné svatební foto.