Své faldíky má ráda a hýčká si je: Nabrat pár kilo byl pro českou Edith Piaf nadlidský úkol

Radka Fišarová vypadá skvěle. Super.cz

Na tiskové konferenci k nově připravovaném muzikálu Kat Mydlář se objevila v bílém outfitu a prozradila, že pro svou figuru nedělá vůbec nic. „Mám o 12 kilo víc, než jsem dřív měla, takže mám úplně normální postavu. Nedělám vůbec nic, co se týká jídla, tak se hlavně snažím udržovat si zdravý rozum, který mi dává najevo, jestli mám chuť na sladké, slané nebo jestli potřebuji jíst víc, nebo míň,“ svěřila Super.cz zpěvačka.

„Měla jsem docela dlouho problém vůbec něco nabrat, takže mě diety netrápí a jestli mám někde nějaký faldík, tak ho mám fakt ráda, protože mě to stálo hodně práce, abych vůbec nějaký měla,“ dodala Radka s tím, že rozhodně není dietářka. V znovu obnoveném muzikálu, který se vrací na divadelní prkna po devíti letech, se na ni mohou fanoušci těšit v krásných kostýmech.

„Tentokrát to pro mě bude role úplně jiná, na kterou se hrozně moc těším. V roli se budu střídat s Kačkou Brožovou, od ní se mám hodně moc co učit herecky. V této roli to bude potřeba, jmenuje se Žofie a je to taková pěkná potvora. Není to úplně obvyklé, že bych hrála zápornou roli, a to mě baví, záporné role jsou zábavné,“ dodala Radka. ■