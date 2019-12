Průhledné šaty a žádná podprsenka: Takhle se předvedla žhavá kráska, která porazila tisíce žen v modelingové soutěži

Brooks Nader Profimedia.cz

Vzhledem k tomu, že na přední straně se objevily takové hvězdy jako Elle Macpherson, Tyra Banks (46), Heidi Klum (46), Petra Němcová (40), Kate Upton (27) či Beyoncé Knowles (38), musí o sobě Brooks dávat dost vědět, aby se na ni nezapomnělo.

A udělala to hned na předávání cen Sportsperson of the Year v New Yorku. Kráska z Louisiany se postavila na červený koberec v naprosto průhledném modelu, pod který si vzala jen vysoké kalhotky a prsa si pod látkou přelepila, aby jí nebyly vidět bradavky.

Nader porazila v soutěži o bikiny modelku dalších 10 tisíc zájemkyň, které se o tuto pozici ucházely skrze Instagram a osobní pohovory. Není se čemu divit, Brooks je v plavkách opravdu sexy.