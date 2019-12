S vánočními dárky si lámat hlavu nemusí: Muzikálová zpěvačka prozradila, jak se letos vyhne nákupnímu šílenství

Alžbeta Bartošová bude kupovat jediný dárek. Super.cz

Konec roku patří k její oblíbenému ročnímu období. Alžbeta Bartošová si předvánoční pohodu užívá už od začátku prosince. „U mě 1. prosince začínají Vánoce, já už mám nazdobený celý byt. Mám to teda hodně minimalistické, není to přehnané, ale už zapaluji vonné svíčky, mám adventní věnec a miluji Vánoce,“ svěřila se zpěvačka.

Pohledná bruneta také ráda peče, letos si to ale zakázala. Začala dřít na své figuře a rozhodně se nehodlá přejídat sladkým. „Zahájila jsem to před těmi Vánocemi, abych mohla o Vánocích jíst. Umím péct a myslím si, že peču dobře, ale protože nám s přítelem docela hodně chutná, tak jsem si zakázala péct, už jsem docela dlouho nepekla, a protože když něco napeču, tak to okamžitě sníme, a to nám nedělá dobře,“ svěřila s úsměvem zpěvačka na tiskovce muzikálu Kat Mydlář, který se na jaře vrací na divadelní prkna.

Lehké to bude mít letos Betka i s nakupováním vánočních dárků. „Tenhle rok jsme vyřešili doma vánoční dárky speciálně. Losovali jsme a každý si vylosoval jednoho člena rodiny, kterému dá dárek, takže mám na starosti v podstatě jen jeden dárek,“ svěřila zpěvačka, která si před zkouškami znovuobnoveného představení v Divadle Broadway užije ještě na horách. „S přítelem si dárky nedáváme. Vždycky jezdíme někam na hory před Vánocemi a letos jedeme do Tater,“ dodala zpěvačka. ■