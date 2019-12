Tělo má jako laňka, ale nestačí jí to: Muzikálová kráska se opřela do cvičení a chce hubnout

Alžbeta Bartošová na sobě začala makat. Super.cz

Právě na tiskovce zavzpomínala na chvíle, kdy díky své první roli přijela před devíti lety do Prahy. „Byla to taková moje první zkušenost v Praze, pamatuji si to, jako by to bylo dnes, ta první tiskovka na Kata Mydláře. Byla jsem podruhé v životě v Praze a bylo všude strašně moc sněhu,“ svěřila se Alžbeta s tím, že kostýmy jí rozhodně budou.

„Budu zpívat Dorotku, a dokonce si skromně myslím, že se možná bude muset něco zužovat. Nevím, jestli jsem zhubla, ale vytvarovalo se mi jinak tělo. Já jsem byla ještě docela holčička, když jsem přijela. Bylo mi osmnáct let, takže si myslím, že se to někde nabralo a někde zase ubralo,“ řekla zpěvačka, která začala dřít na své figuře.

Dřina na prknech Divadla Broadway jí nestačí a vedle toho se trápí i ve fitku. „To jeviště je teda hodně, když je nějaká role, kterou zpívám třeba tři hodiny a jsem tři hodiny na jevišti, tak to hodně ubírá kila, to je pravda, ale cvičím. Momentálně jsem začala chodit normálně do fitka a mám trenérku, se kterou cvičím a posiluji,“ prozradila s úsměvem Betka. „Můj cíl je vyfotit se v létě v plavkách, abych mohla ukázat břicho,“ dodala Bartošová. ■