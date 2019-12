Kromě Čarodějky nestíhá jen školu: Natálka Grossová se vrátila ke stepu, zpěv studuje i v Londýně

Natálie Grossová stíhá hodně věcí najednou. Super.cz

Každý víkend hraje v divadle GoJa Music Hall roli Glindy v muzikálu Čarodějka a studuje konzervatoř. To ale nejsou jediné aktivity, které zpěvačka Natálie Grossová (17) zvládá. Vrátila se i ke stepu a zpěv si zdokonaluje u učitelky v Londýně.

"Sama nevím, jak to stíhám. Ale step mě baví, takže jsem se k němu rozhodla vrátit. Navíc ho děláme s mojí sestrou Denisou, což je fajn. Loni jsme byly s naší formací na mistrovství světa první, minulý týden jsme byly opět soutěžit v Německu, ale to už jsme si odvezly jenom bramborovou medaili. Což ale není tak strašné, když tam byli soutěžící z více než dvaceti zemí," míní Natálka.

A jak zvládá tréninky? "Máme je ve středu a pak v sobotu dopoledne. Takže do dvanácti mám trénink a pak jedu odehrát třeba dvě představení Čarodějky. No a v neděli zase létám na otočku do Londýna, kde mám učitelku zpěvu," vypočítala Natálka.

Mladou zpěvačku jsme pro změnu potkali na charitativním vystoupení pro Nadaci Hanky Kynychové (51) v rámci akce pro děti z dětských domovů Dopisy Ježíškovi v Europarku ve Štěrboholích. Dorazila s maminkou a mladým mužem, který rozhodně nebyl její přítel Jan Franc, s nímž také hraje v Čarodějce. "To je spolužák Tomáš Mazík, zpíváme spolu," upřesnila Natálka. ■