Helena Houdová (vlevo) vzpomínala na Miss World

Nejalternativnější misska české, a dalo by se říct že i světové historie, Helena Houdová (39), se v roce 1999 stala Miss ČR. Teď zavzpomínala i na svou účast v Miss World.

A přiznala, že se cítila doslova odporně z toho, jak byla za své půvaby hodnocena. Dnes by se už asi podobné soutěže krásy nezúčastnila. Misska, která otevřeně promluvila o sexuálním zneužívání, depresích a bulimii, si opět pustila pusu na špacír.

„Je to 20 let od momentu, kdy jsem stála na jevišti před 1 miliardou lidí a byla hodnocena za svoji krásu a image. Miss World 1999. Úspěch, sláva, úsměvy. A já nenáviděla každou minutu. Když nás soudili, která jsme krásnější, cítila jsem se odporně. Když jsme bojovaly o přízeň poroty, kdo má lepší image, cítila jsem se neskutečně smutná. Tehdy jsem ve svém věku ještě neměla slova, abych to vysvětlila,“ napsala na Instagramu misska, která vždy vyčnívala z davu.

Houdová pověsila modeling na hřebík a snaží se pomáhat ženám, aby našly samy sebe.

„Teď, o 20 let později, je mám. Teď už vím, že moje touha byla celou dobu ve spolupráci, spolutvoření a souznění raději než v soutěžení. Teď už vím, že hluboko v sobě jsem chtěla sesterství raději než individuální představu úspěchu,“ míní Houdová, která sesterství pěstuje prostřednictvím populární komunikační aplikace.

„Trvalo mi to přes 15 let vás ženy milovat. A sebe. Magický fakt: na whatsappu mám 5 sesterských skupin a jedna z nich je Miss World 1999. Tolik lásky a podpory a slz a smíchu. S vděčností ve svém srdci za vás, sestry všude po světě, miluju vás,“ vyznala se Houdová ze svých niterných pocitů. Jen organizátoři Miss World z ní asi nejsou moc nadšeni... ■