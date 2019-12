Martin Dejdar nabalený jako pumpa vyrazil do minus 16 stupňů: Na Slovensko vzal i syna s krásnou přítelkyní

Martin Dejdar jel do Nízkých Tater na premiéru filmu. Super.cz

Zamilovaný pár na premiéru Dejdara doprovázel. "Mají to tady jako svoje zvláštní místo, když se tady poznali. Pro naši rodinu je to takový osudový film. Matěj se mnou jel na čtyři dny a od té doby už nejsme čtyřčlenná, ale pětičlenná rodina. Tak si to sem přijeli připomenout," vysvětlil herec.

Toho, že by byl mladému páru za křena, se rozhodně nebál. Mají skvělé vztahy. "Když už za něco jsem, tak za sponzora, ten je potřeba vždycky. Ale dělám to rád, tedy v mezích. Tak jako potřebuje sponzora film, tak vlastně i vztahy," smál se herec. ■