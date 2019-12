Saša Rašilov mládne před očima! Tři roky před padesátkou vypadá lépe než kdykoli předtím

Saša Rašilov Super.cz

Herec Saša Rašilov (47) mládne před očima. Sám tvrdí, že za to vděčí genům a také tomu, že denně cvičí. Sedm dní v týdnu minimálně dvacet minut věnuje posilování a na jeho postavě je to znát. Výrazně zhubnul.

"Řád je důležitý a je potřeba si ho vytvořit. Pravidelnost je důležitá. Léta jsem s ní bojoval. Zvyknul jsem si a dvacet minut denně cvičím. Ono to úplně stačí. Někde jsem četl, že od 40 let bychom měli dokonce cvičit čtyřicet minut denně, abychom byli v pohodě. Říkají Japonci," řekl Super.cz Rašilov.

Mladistvý vzhled má ale i díky genům. "Člověk se může vychvalovat, ale já myslím, že to mám po mamince, jsou to geny. Mamince je 81 let, je bývalá baletka, má fyzické následky tohoto povolání, ale stále vypadá výborně. Tak po ní pokukuju a říkám si, kéž bych to tak taky měl," usmívá se s tím, že jediné, co ho trápí, je častá bolest zad. Pomáhá mu akupunktura, na kterou pravidelně chodí.

"Má práce není rovnoměrně rozvrstvená a pak se to stane. Naposledy jsem se otočil pro Marušku, že si ji zvednu, a hnul jsem si zádama. Z jehel jsem měl respekt, strach. Ale když je člověku zle, rád vyzkouší ledacos. Navíc to potřebuju dát do kupy většinou rychle. Naposledy jsem se soukal dvacet minut do auta, dvacet z auta. A pak jsem dojel na akupunkturu a večer jsem hrál Fausta. A úplně v pohodě," dodal Rašilov na charitativní akci pro postiženou Sofii Stránskou, kterou pořádala Rašilovova kamarádka Judita Halvová. ■