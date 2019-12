Ani celodenní šichty v Modrém kódu nepomůžou: Sabina Laurinová už nemá štíhlounkou postavu zadarmo

Sabina Laurinová už není štíhlá jen díky genům. Super.cz

Byly doby, kdy Sabina Laurinová (47) nemusela o postavě vůbec přemýšlet. I po porodu dvou dcer byla štíhlounká jako mladá dívka. To je sice představitelka vrchní sestry Mary z Modrého kódu pořád, ale už to není zadarmo.

S herečkou jsme se potkali na otevření obchodu s čokoládou. Sladkosti jsou také jediný hřích, který prý má. "Ale vlastně ze zdravotních důvodů jako první pomoc. Když jsem unavená, kousek čokolády mě zase nakopne. Ale nepřeháním to," vysvětlovala.

"Postavu si pořád udržuju hlavně prací, běháním po jevišti. Kromě seriálu ještě hraju v muzikálu Galileo a ve dvou činohrách v Divadle Palace Rodina je základ státu a Prachy, prachy. Ale Modrý kód mám jako celodenní šichtu, takže na cvičení moc času není. Někdy mám pocit, že už jsem unavená tak, že bych ani nedošla někam, kde bych se měla fyzicky týrat. Takže cvičím a sportuji hlavně v létě, když mám volněji. To plavu, chodím na dlouhé procházky," vysvětlila.

Největší dril u nich doma zažívala její starší dcera Valentýna, která studovala balet. "Tančila i osm hodin denně. Ale už přestoupila na komplexnější obor, studuje muzikálové herectví," nepadlo jablíčko daleko od stromu, když se Vája chce věnovat stejné profesi jako maminka a otec Pepa Vojtek (54).

Sabina jí to nerozmlouvá, i když jde o náročnou práci. "Důležité je, aby to dělala s láskou a bavilo ji to," míní. K uměleckým směrům inklinuje i mladší dcera Maja. "Je jí jedenáct, ještě zkouší, co ji bude bavit. Je muzikální, baví ji zpívat a chodí do sboru, je společenská. Teprve se ukáže, čím bude," svěřila Sabina.

Na závěr nám při rozhovoru ještě jako správná vrchní sestra poradila, jak se chovat v začínajícím období chřipek. Její recept si poslechněte v našem videu. ■