Sexy herec z Upířích deníků na sebe práskl pěknou pikantnost: Fanoušky šokoval informací, v kolika letech přišel o panictví

Ian Somerhalder Profimedia.cz

Není nad to zpropagovat nový seriál nějakou peprnou informací ze svého soukromí. Hollywoodský krasavec Ian Somerhalder (40) rozhodně ví, jak na to. Herec, kterého si můžete pamatovat především jako sexy upíra Damona z Upířích deníků, momentálně promuje seriál V Wars z produkce Netflixu V něm si nejen zahrál, ale také stojí za jeho tvorbou. Somerhalder měl s projektem dlouhodobě tolik práce, že se nyní nejspíš rozhodl, že do proma dá všechno.

V rozhovoru pro rádio Sirius XM se ho moderátor zeptal, v kolika letech přišel o panictví. Ian nechodil vůbec kolem horké kaše a okamžitě odpověděl: „Ve 13.“ Moderátor se ho poté zeptal, jestli to bylo se starší dívkou, na což herec odpověděl neurčitým mručením.

„Byla to sranda, když je vám 13 a jste kluk, jste celkem nadržení,“ svěřil. Somerhalder, který je ženatý s hvězdou Stmívání Nikki Reed, dále přiznal, že se učil od staršího bratra, který byl v tomto „oboru“ profesionál.

Dnes, když je herec sám rodič, vidí věci ale z trochu jiné perspektivy. „Víte, není to moc fér, všichni tátové, kteří mají syny, říkají, že jejich chlapci budou mít hodně holek, ale ti, co mají dcerky, by zabili každého týpka, co se k jejich holčičkám přiblíží,“ žertoval otec dvouleté Bodhi.

Slavný pár pečlivě chrání soukromí dcerky a jejími snímky se chlubí jen zřídka. Reed je pyšnou majitelkou úspěšné značky šperků a Somerhalder se věnuje řadě projektů, včetně zmiňovaného seriálu, který odstartoval na Netflixu ve středu. ■