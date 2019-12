18 let po sňatku už by svatebky nedopnula: Bývalá moderátorka Novy a Primy přitom v pase přibrala jen o 5 centimetrů

Martina Kociánová má osmnáct let svatby skoro stejnou postavu. Super.cz

Je to pětadvacet let, co nastoupila jako moderátorka na Novu, posléze přestoupila na Primu, kde končila před třinácti lety. Martina Kociánová (48) ovšem moderuje dál, i když její další profesí je zpěv. My jsme ji potkali, když uváděla módní přehlídku návrhářek Jaroslavy a Dominiky Sedláčkových.