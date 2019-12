Tamara Klusová vyrazila do společnosti bez manžela i dětí a promluvila o nové písni, která připomíná Tomášovu nevěru

Manželka Tomáše Kluse byla mezi nominovanými na Czech Social Awards. Super.cz

Manželé Klusovi vydali před pár dny svůj další hudební počin, píseň s názvem My, ke které rovnou natočili videoklip. Když jsme se s Tamarou (31) potkali na blogerské akci, kde byla mezi nominovanými influencery, prozradila, jak jejich píseň vznikla. „Byli jsme doma sami bez dětí, seděli jsme naproti sobě u našeho rodinného stolu a já měla motiv na piano. Říkali jsme si ,pojďme něco napsat', a o čem bychom měli my dva zazpívat po dlouhé době společnou píseň než o odpuštění,“ vysvětlila zpěvačka. Nový singl naráží na Tomášovu (33) nevěru, ke které se zhruba před rokem veřejně přiznal na sociálních sítích. Tuto krizi a nátlak okolí ale manželé přešli a žijí v harmonii.

„My jako společnost máme tendence vyměňovat věci za nové a nemít k nim vztah, neopravovat je a takhle se chováme i v našich partnerských vztazích. Myslím si, že je to důležité téma, abychom si uměli odpustit,“ okomentovala to Tamara.

Přesto, že v manželství jim všechno klape, občasné rodinné trable se nevyhýbají ani jim. Není to tak dávno, co se zpěvačka a maminka na plný úvazek na Instagramu svěřila, že se s dětmi musí odstěhovat do hotelu, protože jsou bez vody a syna Alfréda chytila střevní chřipka. „Poprvé v životě jsem udělala nějaký instagramový post na základě toho, že je mi hrozně přisuzováno a vyčítáno, že si na mateřství nestěžuju a že to nemůže být všechno tak krásné. Tak jsem si vědomě řekla, že udělám takovou glosu na tohle načasování, kdy nám přestala téct voda v momentě, kdy Alfréd pozvracel půlku našeho domu. Bylo mi to ale opět vyčteno, jak pláču před celou republikou, že moje dítě zvrací,“ povzdechla si Tamara, že se nemůže nikdy všem zavděčit.

A jednoduché to nemají ani s vysněným domečkem, který už nějakou dobu budují. Bohužel to nejde tak rychle, jak si představovali. „Všechno se to oddaluje a neustále jsou nějaké nové komplikace. Ještě stále máme nádhernou základovou desku, fakt nádhernou,“ rozesmála se Klusová, která pevně věří, že za rok budou bydlet v novém. „Myslím, že příští Vánoce tam bude rodinná pohoda, doufám.“ ■