Tady bývávalo Jágrovo: Veronika Kopřivová provokuje sexy fotkami. Vystavila vnady ve výstřihu i pevné bříško

Veronika Kopřivová Foto: Instagram V. Kopřivové

Na jedné z nich potěšila nejedno mužské oko pohledem na pevné a vysportované bříško. To už jí teď nehladí legendární český hokejista, ale model a bronzový Muž roku Miroslav Dubovický.

Veronika Kopřivová chce být návrhářkou.

Kopřivová se aktivně věnuje svému internetovému obchodu s oblečením. Postupně rozjela vlastní značku, a proto absolvuje návrhářský kurz, aby si doplnila patřičné znalosti.

Fanoušky by nejvíc zaujala beztak v plavkách, které by mohla zkoušet rovnou na sobě. Tím by jim udělala tu nejlepší možnou reklamu, protože postavu má pořád výstavní. ■