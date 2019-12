Gabriela Koukalová práskla na manžela, že odmítl tančit ve StarDance: Teď ho chce k tanci přivést sama

Gabriela Koukalová vypadla ze soutěže v osmém kole. Michaela Feuereislová

„Já už ho chci tři roky přemluvit, aby se mnou šel do kurzu, abychom spolu tančili, ale zatím se mi to vůbec nedařilo, tak je to možná docela dobrý tip na vánoční dárek, protože by se z toho už nemusel vykrucovat,“ prozradila nyní biatlonistka s tím, že její muž nemá tanec rád. Trnem v oku řadě lidí během soutěže také bylo, že nechodil Gabrielu podporovat na živé přenosy StarDance.

„Můj manžel už několik pozvánek dostal a prostě sem nechtěl, protože tanec moc nemá rád, tak mě to do jisté míry mrzelo, říkala jsem si, že by i bylo fajn, kdybychom proti sobě mohli tančit v nějakém dílu, bohužel to nevyšlo, ale třeba se pro to teď nadchne,“ doufá Koukalová, která uvažuje, že by mohla dát svému muži darem kurz u tanečníka Martina Prágra, se kterým v soutěži bojovala.

„Martin provozuje kurzy, tak třeba mu koupím nějakou poukázku k němu a společně tam zajdeme. Já se jen bojím, aby mi nechtěl naskakovat za krk jako Martin při tom jivu, protože svého manžela už bych asi nezvedla, to je trochu jiná váhová kategorie,“ řekla se smíchem sportovkyně na chatu České televize. ■