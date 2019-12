Po dvou mrtvicích ji málem zabilo krvácení do mozku: Byla to dobrá zkušenost, řekla o zdravotních problémech hvězda Hry o trůny

Emilia Clarke Profimedia.cz

V roce 2011, po dokončení první série Hry o trůny, Emilia utrpěla dvě mrtvice, které jí způsobily krvácení do mozku. Ve věku 24 let a na počátku herecké kariéry tak měla trochu jiné starosti než její herečtí kolegové. Clarke však na zážitky, které ji málem stály život, nepohlíží ani trochu negativně. Paradoxně se nechala slyšet, že bylo dobře, že ji něco takového potkalo.

„Myslím, že to bylo pro mě dobré. Mít krvácení do mozku ve stejný čas jako začínat v show, která se stala takovým fenoménem, mi dodalo jistý nadhled, který bych asi jinak nezískala. Jsem docela odolná. Umíral mi rodič, měla jsem zdravotní problémy, a k tomu mě fanoušci zastavovali na ulici a chtěli se se mnou fotit. Snažila jsem se v tom najít alespoň něco dobrého,“ uvedla pro The Observer.

Emilia také založila charitativní organizaci SameYou, která se zabývá pomocí lidem po mrtvici nebo mozkové příhodě. Sama totiž ví, jak byl pro ni návrat do „normálního“ života náročný. „Na place jsem excelovala, ale bylo to pro mě těžké,“ popsala natáčení druhé série. „Každou minutu jsem přemýšlela nad tím, že možná umřu.“

Pomohlo jí, že se vžila do role Daenerys a představovala si, jak by se chovala ona na jejím místě. A jak je známo, Daenerys Za bouře zrozená by se jen tak nevzdala. A nevzdala se ani Emilia, a to ani když její otec v roce 2016 podlehl rakovině. Otcova smrt herečku prý donutila dospět. V současné době mohou Emiliu fanoušci vidět i v českých kinech ve vánoční komedii Last Christmas. ■