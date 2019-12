Slávik jen zíral: Extravagantní burleska v Talentu obnažila a rozkmitala své vnady!

Tohle porota určitě nečekala. Video: Prima FTV

Castingová kola show Česko Slovensko má talent už se chýlí ke konci, ale to neznamená, že by se mezi posledními soutěžícími nenašlo pár unikátních vystoupení. O jedno takové se postarala Wendi Superstar, jež se předvedla jako burlesque tanečnice.

Pestrobarevná diva v duhovém kostýmu vzbudila rozruch už svým příchodem na pódium. Extravagantní vzhled a výrazný make-up ale nebyly tak šokující, jako to, co burleska předvedla o pár minut později.

Hlavním bodem celého vystoupení bylo číslo, při kterém Wendi svůj dekolt rozpohybovala do rytmu hudby. Někteří z porotců neudrželi smích, jiným zase došla slova a s údivem třeštili oči. Podívejte se ve videoukázce, o jaký šok se postarala osmadvacetiletá tanečnice.

Po vtipných číslech bude v pátečním Talentu následovat Velký třesk, kdy porota ještě využije dvě divoké karty a pošle dva účinkující rovnou do finále. Zároveň určí šest semifinalistů, o kterých budou moci hned začít hlasovat diváci. Další dva semifinalisté postoupí do finále podle hlasování diváků. Hlasování bude probíhat od pátečního večera do neděle 1. prosince. ■