Barbora Hodačová Super.cz

"Je něco jiného se připravovat v létě a v zimě. V létě člověk nosí kratší věci, v zimě se člověk zabalí do svetru a nepřipadá si tak odhalený. Snad jsem to ale zvládla a nebudu dělat ostudu," řekla Super.cz s úsměvem Bára, která ve čtvrtek odletěla do americké Atlanty.

Bára už před soutěží Česká Miss na postavě pořádně zapracovala. Za rok zhubla deset kilogramů. "Nevěnovala jsem pozornost tolik tomu, co jsem jedla. Zaměřila jsem se na to, přidala cvičení a šlo to," usmívá se.

A jak nyní pracovala na své postavě? "Dvakrát, třikrát týdně jsem ve fitku byla. Osvědčilo se mi kardio. Při běhu, rychlé chůzi a na kole se toho spálí víc. Ale na svaly jsem se soustředila taky. Proto i funkční trénink," dodala. ■