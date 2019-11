Václav Kopta Foto: Česká televize

Uváděl vlastní pořad Koptashow a navíc se zhostil moderování udílení filmových cen Český lev. A protože se herec známý například z legendární komedie Sněženky a machři osvědčil, ujme se moderátorské taktovky znovu.

Sedmadvacátý ročník Českých lvů se uskuteční 7. března ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v přímém přenosu České televize.

„Vstupujeme sice podruhé do stejné řeky, ale chceme to pojmout trochu jinak, takže se k docela úspěšnému loňskému ročníku otočíme zády a k Českým lvům vlezeme do klece jinými dveřmi,” nechal se slyšet Kopta.

A s úsměvem dodal: „Klíč k těmto dveřím nehledám ale sám, mám kolem sebe zkušený tým krotitelů v čele s režisérem Českých lvů Markem Najbrtem, kterým věřím, a spoléhám na to, že mě těmi Českými lvy nenechají sežrat. Zůstávám koptimistou!” vtipkoval oblíbený herec. ■