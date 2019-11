Hrdinové Melrose Place zapózovali na společné selfie: Od vysílání posledního dílu seriálu uplynulo už 20 let!

Hvězdy Melrose Place se po letech sešly pohromadě. Profimedia.cz

Seriálový hit 90. let Melrose Place se vryl do paměti nejednomu divákovi. Strasti a slasti hlavních hrdinů s nimi prožívali u televizních obrazovek od roku 1992 do 1999. Dvacet let po vysílání posledního dílu se představitelé některých hlavních postav sešli v pořadu Good Morning America.