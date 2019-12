Po druhém potratu se manželka Aleca Baldwina musí potýkat s hejtry: Prozradila, jaké nadávky nejčastěji používají

Hilaria Baldwin s manželem Alecem Profimedia.cz

Ve svých Instastories sdílela tři nejobvyklejší nadávky, kterými ji internetoví trollové častují. Nadávají jí, že se na sebe pouze snaží upozornit, že je moc stará a nechutná. K hanlivým komentářům se proto rozhodla vyjádřit.

„Ztráta dítěte v jakémkoli stádiu je úplné dno. A je to na pytel. Ale dno vám také otevře oči. Protože porozumíte a zažijete opravdovou bolest. Což dělá trolly ještě menšími, než obvykle jsou. Žádná jejich slova se totiž nemohou rovnat tomu, co jste ztratili,“ napsala a připomněla sledujícím, že potraty jsou běžné.

„Kvůli tlaku společnosti o tom většina z nás mlčí. A to může bolet nejvíc. Chci, abyste věděly, že nejsme rozbité, jenom jsme otevřené lásce a nikdy bychom se za to neměly stydět, i když to někdy nevyjde,“ vzkázala ženám s podobnými zkušenostmi. ■