Monika Potokárová Profimedia.cz

Talentovaná herečka v divadle ztvárňovala celkem dvanáct rolí. A se svými postavami hodně žila. Už loni podle webu Topky.sk v talk show Adely Vinczeové Trochu jinak prozradila, že hraní některých postav na ni nemá zrovna nejlepší vliv. Hrála například Antigonu, která na konci řecké tragédie spáchala sebevraždu.

„Mám širokou škálu depresivních rolí. Velmi to prospívá mému psychickému zdraví. Tak je momentálně nastavený repertoár. Teď zkouším Antigonu, půjdu živá do hrobky, to se velmi těším,“ říkala ještě loni Potokárová s nádechem ironie.

Potokárová patřila k nejobsazovanějším herečkám v činohře SND, kde měla v repertoáru celkem 12 postav. Jako host vystupovala i v jiných divadlech. Členkou první scény se stala v roce 2016. V roce 2018 získala prestižní cenu Dosky. ■