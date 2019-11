Emanuele Ridi poprvé otevřeně promluvil o vážné nemoci. Kvůli této diagnóze za poslední měsíce šíleně zhubnul

Emanuele Ridi Super.cz

Emanuele Ridi (45) už zná důvod, proč tak výrazně zhubnul. "Zhubl jsem, ale bohužel ne sportem. Měl jsem velké zdravotní problémy, které mě dohnaly až do nemocnice. Žaludek, játra, střeva, všechno špatně. Byl jsem v obrovském stresu, jak v soukromém životě, tak pracovním," přiznal nám v září Ridi.

Lékaři poté jasně určili diagnózu. Emanuele Ridi má mononukleózu. "Lepší se to, ale pomalu. Měl jsem mononukleózu, proto jsem tak zhubnul. Mám dietu, nesmím ani víno. Postupně mi lékaři kontrolují krev a snad to bude v pořádku. Ještě pár měsíců a bude to dobrý," řekl Super.cz Ridi na soutěži vysportovaných mužských i ženských těl Diamond Cup 2019.

"Je pro mě tady lepší se dívat na chlapy, ty ženský jsou na mě moc. Neumím si představit, že bych takovou ženu měl doma. Nelíbí se mi to. Tanečnice jsou vysportované, ale určitě ne takhle," zdůraznil hvězdný kuchař a restauratér.

Po rozchodu s tanečnicí Lucií Hunčárovou už není sám. "Něco je, uvidí se. Začíná to, postupně se bude vidět," dodal. ■