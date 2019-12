Poslal do ringu Vémolu i Štáfka. Vlastní manželku by moderátor Robinsonova ostrova nechtěl vidět zápasit

Renata a Ondřej nechtějí míchat práci a soukromí. Super.cz

Sám pořádá ostře sledované zápasy v MMA, ve kterých bojují nejen muži, ale také ženy. Ondřej Novotný si ale nedovede představit, že by do ringu poslal svou manželku Renatu Langmannovou (33).

Novotný je rád, že se jeho manželka účastní zápasů MMA pouze jako divák a nikoli jako účastnice. Prý by jí ale nebránil soutěžit. „Kdyby o to strašně stála, tak jí nebudu v ničem bránit. Jsem rád, že to pro nás není téma,” usmívá se Novotný, známý nejen jako promotér MMA turnajů, ale i jako moderátor reality show Robinsonův ostrov.

Ani Renata s touto myšlenkou nekoketuje. „Je to jeden z nejtěžších sportů, kterému se člověk může věnovat. Já jsem dřív dělala thajský box. To bylo ale pouze s trenérem a mlátila jsem do figurín, dávala rány a nedostávala jsem je zpátky. Jako modelka bych si nemohla dovolit jít se s někým poprat,” dodala Langmannová.

Renata už se boxu nevěnuje, ale Ondřej stále trénuje. „Někdy z tréninku příjde naražený, ale jsem ráda, že nezápasí jako profesionál,” oddychla si držitelka titulu Česká Miss 2006.

Renata je na svého úspěšného partnera hrdá. „Jsme spolu už jedenáct let a za tu dobu jsem s ním zažila spoustu kariérních vzestupů a pádů. Jsem moc ráda, že teď dělá něco, co ho miluje, baví a naplňuje,” říká o svém muži Renata Langmannová. ■