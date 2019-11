Sedm křížků na hřbetě byste představitelce Saxany nehádali. Jaký má recept na elixír mládí?

Tahle šťabajzna rozhodně nevypadá na sedmdesát. Herminapress

Zní to skutečně neuvěřitelně, ale Petra Černocká (70) slaví v pořadí již sedmdesáté narozeniny . „Spoustu lidí by potěšilo, že se dožil takového věku. I pro mě je to dobrá zpráva. Přitom je to ale tak rizikový věk,” uvedla představitelka nesmrtelné čarodějnice Saxany z komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti.

S nadsázkou Černocká uvedla, že je pro ni vlastně nevýhodou, že se na ní neprojevuje hlodání zubu času. „U nás v rodině je to genetické, proto vypadám poměrně zachovale. S tím já nic nenadělám. Brácha i moje dcera vypadají mladší,” nechala se slyšet Petra a dále uvedla: „To, jak vypadáte, často ovlivňují plastičtí chirurgové, kteří udělají z padesátky čtyřicítku. Vzhled je dost pomíjivá věc.”

Pro naše čtenáře Černocká prozradila svůj recept na boj s časem. „Každý den do sebe šoupnu trošku hořčíku a vitamínu B. Díky tomu se cítím v kondici. Nedávno jsem si zašla i na tři celaskonové infuze,” uvedla Petra, která díky pracovnímu zápřahu zhubla dokonce tři kila.

Své narozeniny oslavila herečka výstavou artefaktů souvisejících s jejím životem a uměleckým počínáním, která se koná v Galerii 1 v centru Prahy. „Původně jsem si myslela, že to bude menší výstava v menším prostředí. Když jsem zjistila, že se to bude konat v galerii, tak jsem se malinko lekla. Záměrem byla ale kombinace oslavy toho, že jsem tak dlouho na světě, a prezentace všech mých desek, cédéček, kostýmů, ale třeba taky maleb,” říká herečka a zpěvačka.

„Nejde o můj životopis, ale o mou životní fotostory, tedy stěžejní etapy mého života, které ovlivnily mé soukromí i profesi. Vše to doplňuje mnoho fotografií. Vybrali jsme ty nejzajímavější. Protože i já ráda občas nahlédnu veřejně známým osobnostem za dveře, tak by ode mě bylo pokrytecké, kdybych to neumožnila i těm, kteří mě mají rádi,“ prozradila Černocká, která nebyla jedinou oslavenkyní, slavila i dcera Bára Vaculíková. „Moje milovaná a jediná dcera Bára slaví letos taky jubileum, 40. narozeniny, rozhodly jsme se, že to bude naše společná výstava. Ona tam bude mít expozici foto obrazů, které jsme před pár týdny společně fotily a musím říct, že se velmi povedly. Jeden půjde do dražby na charitu.“ ■