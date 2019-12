Pamatujete si na doktora Káju ze Slunce, seno? Genzer s vyžehlenými vlasy jako by mu z oka vypadl

Richard Genzer si nechal vyžehlit svoje lokny. Super.cz

„Chtěl jsem na ten charitativní večer StarDance nějak upoutat, tak jsem si to nechal vyžehlit,“ prohlásil herec a porotce letošního ročníku taneční soutěže. Rozhodně v tom prý ale nebude pokračovat. „Já to nemám čas žehlit, takže kdybych zmoknul, tak by se to zase zkrabatilo. Je to zvláštní. vypadám jak Alain Delon, když ho vytáhli po třech měsících z přehrady,“ řekl se smíchem Genzer.

Na sociální síť pak ke svým fotkám připsal, že si připadá jako doktor Kája z trilogie Slunce, seno. Genzer odjakživa nosí delší sestřih a na krátko byl jenom párkrát. „Když jsem se narodil, tak jsem neměl vlasy, pak mi narostly, tak jsem je měl krátké a ve skupině UNO jsem měl krátké vlasy, to jsme měli všichni, to se nosilo a od té doby už mám tohle harampádí,“ řekl Richard, pro kterého je porotcování trochu zvláštní.

Není mu totiž vždy příjemné soutěžící hodnotit. „Kolikrát je to horší než soutěžit, člověk se musí nějak sám v sobě rozhodnout, když člověk tancuje, tak ze sebe dá všechno a tady prostě jsou to body a někomu musíte dát míň a někomu víc. Je to zvláštní, asi tak jako někomu říct pravdu. Jsme všichni desítkoví, ale někdo musí dostat tu devítku nebo osmičku,“ dodal Genzer. ■