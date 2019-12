Martina Helis s manželem Foto: archiv M. Helis

Sexy kráska, která se proslavila účastí v televizní soutěži Robinsonův ostrov, po boku svého sympatického partnera jen zářila. Dokonce se rozpovídala o tom, jak se z divoké dračice mění ve spokojenou domácí paničku.

Když se zamilovaní manželé v klubu objevili, mohlo ženské osazenstvo Martině jen tiše závidět. Svatební hostina sice proběhla už v létě 13. července, přesto jsme vysokého šarmantního sympaťáka všichni znali jenom z fotek. A společný život jde oběma očividně k duhu!

Nepřehlédnutelná soutěžící z oblíbené reality show vyměnila záři reflektorů za klid domácího krbu ihned po svém návratu z divočiny. A jak sama naznačila, s manželem rozhodně přemýšlejí o budoucnosti.

„Nedávno jsem se vdala, a co se týče dětí, tak ty bychom určitě chtěli. Rozhodně ale nic neplánujeme, a až to přijde, tak to přijde,“ svěřila se mladá paní, která mimo jiné pracovala i v tetovacím salónu. Dny, kdy pobíhala po pustém ostrově a snažila se nacházet všemožné způsoby, jak se přizpůsobit a vyhrát, jsou evidentně pryč. Martina byla horkou favoritkou na vítězství, nakonec však pohořela.

Je něco, co by zpětně změnila? „Už je to dávno. Od té doby jsem vyrostla a vyspěla,“ vysvětluje svůj přerod v oddanou manželku, pečující hospodyňku, a v budoucnu možná i matku. „Určitě bych změnila styl hry a vyhrála bych. Méně bych fňukala a více se snažila v soutěžích,“ uznala sebekriticky. Soutěž loni vyhrál Martin Složil, který randí s herečkou Jenovéfou Bokovou. ■