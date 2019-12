Neuvěřitelné, ale je to pravda: Petr Rychlý dostal první filmovou roli až ve čtyřiapadesáti

Petr Rychlý natáčí svůj první film Foto: archiv Ženská pomsta

Šuplík seriálového doktora zavřel až režisér Dušan Rapoš, jenž Rychlého obsadil do své nové komedie Ženská pomsta, kde natáčí pod boku Mahuleny Bočanové, Jany Paulové a Evy Vejmělkové. Spolu s kolegy Miroslavem Etzlerem a Robertem Jaškówem si zahraje trojici nevěrníků, s nimiž se manželky vypořádají po svém. Premiéru bude mít příští rok v září.

„Režisér Dušan Rapoš je pro mne anděl! Jsem moc rád, že si mne pan režisér vybral, protože on konečně prolomil to, že si mohu zahrát ve filmu. Je to první film v mé herecké kariéře. Navíc pan režisér je na nás herce moc laskavý, a to je dobrý tah, protože tím se mu samozřejmě daří z nás dostat to nejlepší," pěje na natáčení ódy Rychlý.

Úplnou pravdu tedy herec nemá, pokud jde o film, už se v jednom objevil. Měl malou roli v pohádce Řachanda před třemi lety. Nicméně Ženská pomsta je jeho první "dospělý" snímek. ■