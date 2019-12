Tyhle erotikou nabité snímky by v pátém měsíci nafotit nemohla: Sexbomba Victoria provokovala v prádélku

Poslední focení před třetím těhotenstvím Foto: Super.cz/Michal Skramuský

„Fotky jsou opravdu nádherné, a tak jsme je dlouho ladili. Chtěli jsme, aby byl výsledek perfektní,” komentovala snímky zpěvačka, která si je původně chtěla nechat jen pro sebe. „Michal je opravdu skvělý fotograf a má úžasný cit. Nejsem žádná modelka vysoká metr osmdesát, ale přiznám se, že jsem se během focení cítila opravdu sexy. Vždycky oceňuji, když fotograf dokáže ze ženy vytáhnout její sexy podstatu.”

Snímky patří mezi nejodvážnější, které Victoria nafotila. Ač nepatří mezi stydlivky, není si jistá, jestli by se před fotoaparátem více odhalila. „Člověk je starší, má jiné povinnosti, jako jsou děti, práce, charitativní organizace, tak nevím, jestli bych do něčeho ještě odvážnějšího šla,” říká sexy kráska, která je plně zaměstnána organizací svého charitativního bazaru pro obecně prospěšnou společnost Velvet Smile, který proběhne 8. prosince.

„Moc se na něj těším. Je to má poslední velká akce před stěhováním do Turecka,” říká Victoria, která se s rodinou přesouvá do zahraničí za svým manželem. „Určitě se budu do Česka vracet. Nevadí mi pendlovat mezi Tureckem a Českou republikou,” říká nadšeně Victoria. ■