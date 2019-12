Přejezd do nemocnice a otřes mozku: Youtuber Kovy promluvil o zranění během tréninku na StarDance

Kovy promluvil o sobotním, charitativním StarDance. Super.cz

„Na začátku jsme cvičili jeden prvek, který jsme potom museli vyřadit, protože po několika pokusech se Jirka převážil, spadl na hlavu a měl otřes mozku. Takže i když Jirka hraje ragby a hokej, taneční parket ho překvapil. Janě jsme pro jistotu pak dali helmu, ale spíš jako ze srandy, aby se jí s námi něco nestalo,“ svěřil Super.cz Kovy. Naštěstí se Jirka dal do soboty do pořádku a mohl vystupovat a užít si večer i se soutěžícími.

„Překvapivě to bylo lehčí, než jsme mysleli. Těch prvků v té choreografii není potřeba tolik, a to ještě tím, že to byla pomalejší choreografie. Hlavně ten trénink vypadnul z toho klasického stereotypu, měli jsme tam Janu Plodkovou s námi a byl tam Jirka Marsín. Bylo to jiné než vždycky, a to v tom nejlepším slova smyslu,“ prozradil Kovy s tím, že zatím sám větší úraz neměl, ale bolest těla se ani jemu nevyhýbá.

„Mně se zatím nic neděje, vše se děje jen lidem kolem mě, už si říkám, v čem je problém. StarDance je tímhle pověstné, já jsem teda doufal, že se to naší řadě vyhne, ale vypadá to, že ani naše řada nebude ušetřena, všechny bolí záda a kyčle, mně se začala ozývat kyčel, ale doufám, že to bude první a poslední věc, která se bude ozývat,“ dodal youtuber. ■