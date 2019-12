Ani v pokročilém stádiu těhotenství nechce prozradit, co se jí za pár týdnů narodí. Michaela Feuereislová

„Bude to především člověk. Víte, oni vám při prohlídkách něco řeknou, ale jaké bude mít miminko pohlaví, přesně zjistíte, až se narodí. Proto nechci spekulovat. Na sto procent to není jisté, ale s padesátiprocentní jistotou vám mohu říci, že to bude holčička, nebo kluk, a určitě ne dvojčata nebo trojčata,“ se smíchem uvedla Andrea na otevření nového showroomu oblečení a šperků, na kterém ji doprovázel manžel Mikoláš.

„Strašně moc se těšíme na druhé děťátko a to pohlaví opravdu neřešíme. Já mám zvládnuté všechny domácí práce kolem Tobiáše, takže si některé nezbytnosti jako přebalování, koupání a podobné zopakuji a možná ještě víc zdokonalím,“ rovněž s úsměvem informoval manžel.

Podle všeho se ale nezdá, že by Růžičkovi zaujali stejný postoj jako herečka Tereza Ramba (30), která mluví o svém dítěti neurčitě jako o Slunci. Po porodu pohlaví miminka s velkou pravděpodobností prozradí. ■