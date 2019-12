S bříškem jí to sluší: Těhotná Berenika Kohoutová dorazila zatleskat kolegyni, které musela přenechat hlavní roli

Berenika Kohoutová Profimedia.cz

Pro Bereniku je Saxana výjimečné představení a jen, co jí to stav a miminko dovolí, chystá se vlítnout, v této roli doslova, na jeviště. „Bude to hustý. Myslím to vážně. Tohle jsem ještě v Čechách na divadle neviděla a vy taky ne,“ zve diváky na svém instagramovém účtu.

Na premiérové představení do divadla na Václavském náměstí v Praze dorazila s maminkou, spisovatelkou Irenou Obermannovou. Ta by se po vnukovi od dcery Rozálie tentokrát měla dočkat vnučky, jak vyšlo najevo na nedávném křtu knihy Uljany Donátové.

Co se dalšího obsazení Saxany týče, v hlavní mužské roli Honzy se divákům představil Václav Jílek, dále hrají Štěpán Benoni, Sabina Remundová, Ivana Chýlková, Roman Štabrňák a další. Mezi premiérové publikum zasedli mj. Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem, Iva Janžurová či dcera Petry Černocké, která je speciálním hostem představení, Bára Vaculíková. ■