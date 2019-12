Boženka z Byl jednou jeden polda Petra Martincová otevřeně: Musela se vyrovnat s několika potraty

Petra Martincová Herminapress

Herečka Petra Martincová, kterou televizní diváci znají především z filmu Byl jednou jeden polda a jeho pokračování, je šťastně vdaná za režiséra Jaroslava Soukupa, děti spolu ale nemají. Nebylo jim to souzeno, jak herečka svěřila v dokumentu Ondřeje Kepky Ročník 89.

Sešlo se v něm několik herců, kteří nastoupili na DAMU v roce 1988 a před kamerou zavzpomínali nejen na revoluční rok 1989, ale také povyprávěli, co jim život dosud přichystal. Nejen pracovně, ale také v osobní rovině, téma dětí nevyjímaje.

„Bez problémů jsem otěhotněla, ale během tří měsíců jsem potratila. A takhle následně dalších osm let jsem šestkrát bez problémů otěhotněla a šestkrát jsem zase potratila. Dodnes se neví příčina,“ svěřila Martincová. A ačkoli jí prý jedna lékařka poradila, aby vyměnila muže, odmítla. „Tak to jsem neudělala,“ usmívala se Petra.

Co naopak využila, byla možnost náhradní matky. Ani ta jí ale potomka neporodila. „Nikdy jsem nebyla na umělém oplodnění, protože jsem vždy otěhotněla spontánně, ale zkusili jsme náhradní matku. A to taky nevyšlo,“ řekla. O svých zkušenostech se rozhodla promluvit z toho důvodu, že lidé rádi soudí ostatní, aniž by znali pozadí a souvislosti. „Když lidé vidí bezdětnou herečku, tak si často myslí, že obětovala svou šanci na mateřství kariéře, ale přitom nevědí, čím vším třeba musela projít,“ řekla Aha!.

S manželem Jaroslavem Soukupem se Martincová dala dohromady právě během natáčení zmíněného „Poldy“, Soukup film režíroval. Začal se jí prý dvořit na dotočné a vznikla z toho láska jako trám. Bohužel, ne všichni kolegové z branže jí tehdy štěstí přáli. „Od lidí, kteří se mnou byli kamarádi, jsem najednou cítila až nenávist. Někteří členové štábu mi dávali dost najevo, že jsem zlatokopka,“ přiznala v minulosti. ■