Latika z Milionáře z chatrče se zasnoubila. Všechno teď dává smysl, napsala k fotkám s partnerem

Freida Pinto se proslavila rolí Latiky ve filmu Milionář z chatrče. Profimedia.cz

„Vše to teď dává smysl. Život dává smysl; svět dává smysl; slzy a trápení z minulosti už dávají smysl; všechno, co moudří milenci říkají o lásce; dává smysl to, kde jsem, a to, kam chci jít, už úplně,“ napsala herečka ke třem zveřejněným fotkám, na nichž se vyjímá zásnubní prsten. V textu zároveň svému milému popřála k narozeninám.

Pinto na sebe nejvíce upozornila v roce 2008, kdy si zahrála Latiku v mimořádně úspěšném filmu Milionář z chatrče. Během natáčení se dala dohromady s představitelem hlavní role Jamala Devem Patelem, s nímž do roku 2014 tvořila pár. S Tranem herečku začala média spojovat v roce 2017, v září 2018 svůj vztah potvrdili, když jako pár dorazili na US Open. ■