Manželka slavného herce je na straně svého rozvádějícího se švagra: Pustila se do jeho ženy Miley Cyrus!

Elsa Pataky se vyjádřila k rozchodu Miley a švagra Liama. Profimedia.cz

„Můj švagr, no...po vztahu, kterému byl oddaný deset let, je na tom teď trochu hůř, ale zvládá to dobře. Je to silný kluk a zaslouží si to nejlepší,“ citoval magazín Hola!.

A tím Pataky zjevně nekončila. „Myslím, že si zaslouží něco mnohem lepšího,“ dodala, čímž dala jasně najevo, na čí straně stojí. A strana Cyrus to rozhodně nebude.

Svým vyjádřením nicméně překvapila, neboť s Miley byly blízké kamarádky. Dokonce si nechaly udělat stejná tetování. Často spolu trávily čas v Byron Bay, kde Chris vlastní několik pozemků, a dokumentovaly společné holčičí výlety.

Miley a Liam ohlásili rozchod v létě, po sedmi měsících manželství. Miley od té doby stihla románek s blogerkou Kaitlynn Carter a nyní randí se zpěvákem Codym Simpsonem. Liam zatím randí s herečkou Maddison Brown. ■