Ivana Mentlová Super.cz

Módní návrhářka Ivana Mentlová příští rok oslaví 46. narozeniny, ale věk by jí hádal opravdu málokdo. Vypadá neuvěřitelně. O generaci mladší holky svým mladistvým vzhledem a štíhlou postavou strčí do kapsy.

Ivana představila svoji novou kolekci Silverline, která je inspirována pánskou módou. Právě tento styl je jí nejbližší i v jejím šatníku. "Je to jednoduchý design. Vše funguje jako kapsule. Je to kombinovatelné, minimalistický design," řekla Super.cz Ivana.

V minulosti navrhla i dětskou kolekci, kterou fotila také její dcera Isabela. "Dětské věci dělám jen na zakázku. Tenkrát Isabele bylo dva a půl roku, nafotily jsme jednu fotku, zbytek fotily jiné holčičky. Kolekce byla velmi úspěšná," prozrazuje návrhářka, která je proslulá svými koženými a kožešinovými modely.

"V dětské kolekci to nebyly kožešiny, byla to jehnětina. Lidé si to pletou, ale je to odpadový materiál, zvířata jsou na maso," vysvětluje s tím, že nyní se zaměřuje v celé své kolekci především na kabáty z jehnětiny.

"Nevyhýbám se kožešinám, můj názor se nemění. Je to mnohem ekologičtější než umělé kožešiny. Doba ukáže. Myslím, že se módní průmysl zase vrátí k přírodním materiálům. Ale momentálně pracuji jen s jehnětinou," dodala. ■