I my mámy můžeme být sexy: Eva Burešová provokovala odhaleným zadečkem v dráždivém prádélku

Eva Burešová Michaela Feuereislová

Kromě lichotek na její postavičku se do ní pustili i někteří rýpalové s tím, že jako máma dvouletého syna by se neměla takhle veřejně odhalovat. To však Evu neodradilo, a naopak zveřejnila další pěkně žhavý snímek z kolekce prádla své kamarádky.

Tentokrát vystavila svůj zadeček a přidala vzkaz, který by měl maminkám zvednout sebevědomí.

„Po dvou a půl letech po porodu se konečně zase cítím zpět tam, kde mám být. Tělesně i psychicky. Díky Klárce, že si mne pro svou kolekci vybrala. I my, mámy, totiž můžeme být sexy. Mateřstvím naše ženskost a sexualita nekončí. Naopak začíná! Každá jsme nádherná. Je jen a jen na nás, jak se vnímáme. Tak nás budou vnímat i ostatní. Ženy! Jste krásné! Všechny. Bez výjimky,“ potěšila všechny své fanynky hvězda show Tvoje tvář má známý hlas.

Záhy si mohla přečíst spousty pozitivních vzkazů. Ozvala se i herečka Alice Bendová (46), která často pózuje v plavkách, a také se výsledkem ráda chlubí na Instagramu. Tu zaujalo, jak Burešová hledá v prádélku knížku v knihovně.

„Pokud je ten fotograf muž, tak ji nenajdeš (možná i pokud je žena). Nádherná fotka!!!“ chválila Burešovou Bendová. ■