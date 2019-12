Takhle si užívá za velkou louží: Sexy Olga Lounová se vystavila v plavkách na plameňákovi

Lounová v Americe pracuje i odpočívá. Foto: instagram O.Lounové

V posledních letech si plní sny nejen v Česku, ale i ve Spojených státech, kde získala pracovní vízum. Olga Lounová (38) tak několikrát do roka balí kufry a odlétá do Ameriky koncertovat. Tentokrát se tam vydala pracovat na nových skladbách.

Ale netrávila čas jen ve studiu nebo před kamerou. Ve volných chvílích vyrazila k bazénu. „Co by to bylo za koupačky bez plameňáka? V dnešní insta době je to snad povinnost,” napsala si Olga k sexy snímku v plavkách na sociální síti.

Hned po příletu z Ameriky zpěvačku čeká 1. prosince velký charitativní koncert v pražské Lucerně, na který se i v zámoří pilně připravuje. Odlétat navíc bude s nezapomenutelným zážitkem. Dostala se totiž do domu, ve kterém zemřel Michael Jackson.

„Majitel domu pořádal na zahradě v rámci svých narozenin halloweenskou akci na dobrou věc pro Gift Connect, bylo to v duchu hippies, a na prohlídku dovnitř nás vzal jeho kamarád. Nejzajímavější bylo, že dům zvenku vypadá sice velký, ale uvnitř je ještě větší. Jsou tam ještě skoro dvě patra dolů. Úplně nejníže je úžasné kino, pak místnost s kulečníkem a o patro výš kuchyně propojená s halou a obývacím pokojem, kde je obří piano,” popsala Olga. ■