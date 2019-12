Nejsou spolu ani rok, ale už spí odděleně! Vojtko přiznal, že v noci potřebuje klid. Doma má dvě ložnice

Marian Vojtko Super.cz

"Ještě spolu jsme, samozřejmě. Začalo mi ale období plné práce, jak to před Vánocemi bývá. Jsem teď v takové ulitě, kdy pořád pracuju," řekl Marian s tím, že když za ním přítelkyně, která žije v Ostravě, přijede, musí spát v jiném pokoji. "Málokdy můžeme spát spolu. Když se nevyspím, na hlase je to poznat. Potřebuju minimálně osm hodin spánku. Vydržet to se mnou je na svatozář," je si svých nároků vědom Vojtko.

Helena v Ostravě pracuje jako lékárnice. Na to, že by se přestěhovala k Marianovi, už prý došla řeč. "Domlouvali jsme se, že by u mě začala bydlet. Ale doma je to se mnou těžký. Jsem starý mládenec. Někoho si pustit do baráku a nechat ho přestavovat věci pro mě není lehké. Ale Helenka už zná moje manýry, za to jsem rád," dodal Vojtko na otevření nové motýlí kavárny v pražských Holešovicích. ■