Dvě mezinárodní soutěže krásy mají už dívky, které uspěly v Miss Czech Republic, za sebou. Maria Boichenko skončila ve Venezuele na Miss Grand International v TOP 20, Andrea Prchalová na Miss International v Japonsku bohužel výrazně neuspěla. "Je to hodně těžká soutěž a pořád se učíme, jak tam správně reprezentovat," říká ředitelka soutěže Taťána Makarenko.

Ta každou z dívek na soutěže osobně vypravuje, spolu se stylistou Samem jim vybírá šaty na každou příležitost. A teď měla opravdu fičák. "V Brně jsme v neděli vypravovali Hanu Vagnerovou na Miss Supranational, která se koná v Polsku. Protože je to kousek autem, mohla mít daleko víc věcí než letadlem. A hned jsme jeli do Prahy, kde už jsme se vrhli na Denisu Spergerovou, která ve středu odletěla do Londýna na Miss World," vyprávěla nám.

"Polsko i Anglie jsou pro dívky příjemné díky tomu, že nemusejí překonávat jet lag, budou mít stejné počasí, jako je tady v Čechách. Exotické destinace jsou sice fajn, ale vlhko dělá úplně jiné věci s pletí a vlasy, vlny nedrží, make-up taky ne. Takže Hanka a Denisa budou v podstatě v domácím prostředí, také je budeme moci lépe sledovat, a doufám, že minimálně jedna z nich uspěje," vysvětlovala.

Jako poslední odlétá na světovou soutěž Miss Intercontinental, a to do Egypta oproti původně naplánované Indii, ještě Mirka Pikolová. "Odlétá 5. prosince a 20. prosince je finále. Takže do Vánoc budeme mít všechno za sebou," uzavřela. ■