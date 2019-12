Hvězda (46) Čarodějek kvůli kampani MeToo prožila nejtěžší léta: Byly to brutální roky, připustila

Rose McGowan Profimedia.cz

Rose, která byla mezi prvními, kdo producenta v roce 2017 obvinil ze znásilnění a sexuálního násilí, přiznala, že strávila rok tím, že se dávala dohromady. „Poslední roky pro mě byly brutální. Málem mě to zničilo, ale pořád jsem tu a pořád stojím na nohou,“ přiznala s tím, že málem přišla o rozum.

Rose byla v roce 2017 obviněna z držení drog. Údajně měla nechat v letadle peněženku plnou kokainu. Herečka tvrdila, že drogy byly nastrčeny Weinsteinovými komplici, přestože nic takového nebylo prokázáno. U soudu v lednu letošního roku jí nebyla prokázána vina.

Přestože kampaň MeToo obrátila svět vzhůru nohama, herečka prý cítí, že dílo ještě není dokonáno a že by celá kampaň měla být víc normalizována. „Oběti by měly vědět, že se nemají za co stydět a mohou o tom mluvit.“

Doplnila také, že inspirací jsou pro ni ženy v zábavním průmyslu, které se nebojí dožadovat svých práv. Po nespočtu obvinění byl Weinstein zatčen v květnu loňského roku a obviněn ze znásilnění a sexuálních zločinů. Další soud je stanoven na 7. května příštího roku. ■