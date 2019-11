Dana Batulková 11 let po vítězství ve StarDance opět oslnila: Takhle jí to seklo na tanečním parketu

Dana Batulková a Jan Onder Michaela Feuereislová

Obzvlášť když se jedná o dobrou věc. Naposledy to pořádně rozbalili na charitativním plese StarDance pro Centrum Paraple.

Dana Batulková si nenechala ujít jeden z večerů StarDance.

Super.cz

Batulkové to moc slušelo a z fleku by příští týden mohla tančit i v nejnovější řadě StarDance. Určitě by opět patřila mezi velké favoritky. Zajímavé je, že i po jedenácti letech Batulková vystupuje ve stejných šatech.

„Stále si je za poplatek půjčujeme od České televize a pořád mi jsou. Já mám takovou výhodu, že se fyzicky úplně neměním. Stárnu, to ano, ale tělo mi zůstává ve stejných rozměrech, takže se do nich ještě vejdu,“ řekla Super.cz nedávno herečka s tím, že tančí jen s Janem Onderem, který ji naučil všechny taneční sestavy. ■